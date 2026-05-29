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Tesouro americano antecipa aprovação e prepara nota de 250 dólares com imagem de Trump

Lusa 07:25
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O secretário do Tesouro desvalorizou a ideia de que o Governo esteja a pressionar para a aprovação da nova moeda, apesar da ambição de Trump por estampar o seu nome e imagem em notas por todo o país para assinalar as comemorações do 250.º aniversário da Declaração de Independência.

O Departamento do Tesouro norte-americano confirmou esta sexta-feira que preparou o projeto de uma nota de 250 dólares com a imagem do Presidente Donald Trump, enquanto um projeto de lei continua paralisado no Congresso.

Departamento do Tesouro confirma nota de 250 dólares com imagem de Trump
Departamento do Tesouro confirma nota de 250 dólares com imagem de Trump AP

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, referiu na Casa Branca que a autorização da nova moeda dependerá dos legisladores no Capitólio.

Bessent desvalorizou a ideia de que o Governo esteja a pressionar para a aprovação da nova moeda, apesar da ambição de Trump por estampar o seu nome e imagem em notas por todo o país para assinalar as comemorações do 250.º aniversário da Declaração de Independência.

Ainda assim, insistiu que não há nada de inapropriado em ter a imagem de Trump como parte desta importante celebração nacional.

"O Presidente não faz isso. A Câmara [dos representantes] e o Senado têm de o fazer", apontou Bessent, referindo-se à legislação, apresentada pelo congressista Joe Wilson, republicano da Carolina do Sul, que instruiria o Departamento do Tesouro, através do Departamento de Impressão e Gravação (BEP, na sigla em inglês), a colocar o rosto de Trump na nova nota comemorativa do 250.º aniversário da fundação do país.

Uma porta-voz do Departamento do Tesouro afirmou à agência Associated Press (AP) que a agência realizou o "planeamento e a devida diligência" necessários para implementar uma possível determinação do Congresso "para produzir uma nota comemorativa de 250 dólares que reconheça adequadamente o 250.º aniversário" dos EUA.

Se for aprovado e sancionado por Trump, o projeto de lei de Wilson representaria um reconhecimento extraordinário para um Presidente dos EUA em funções e surge numa altura em que Trump procura colocar-se no centro das comemorações do Dia da Independência deste ano.

A explicação da agência surge depois do Washington Post ter noticiado pressões do comissário da Casa da Moeda dos EUA, Brandon Beach, sobre o Departamento de Impressão e Gravação para acelerar o processo de emissão de uma nova nota.

O jornal noticiou ainda que a ex-responsável do BEP, Patricia Solimene, foi transferida depois de resistir à pressão.

O porta-voz do Tesouro recusou comentar a situação atual de Solimene, mas confirmou que Michael Brown, um dos principais conselheiros de Beach, assumiu o cargo de diretor interino de impressão e gravação em 18 de maio.

O projeto de lei de Wilson, que até agora está parado no Congresso, visa criar uma exceção à lei vigente que impede que qualquer pessoa viva apareça nas notas.

De acordo com o Post, Beach forneceu ao Departamento de Impressão e Gravação o projeto da nova nota no outono.

Uma maqueta obtida pelo Washington Post apresenta a inscrição "America 250th Anniversary" (250.º Aniversário da América, em português), uma referência à Declaração de Independência dos Estados Unidos, a 4 de julho de 1776.

A aparição de uma pessoa viva numa nota bancária é proibida desde 1866, quando "um burocrata de nível médio do Tesouro apareceu numa nota de cinco cêntimos", segundo o jornal.

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