Tesouro americano antecipa aprovação e prepara nota de 250 dólares com imagem de Trump

O secretário do Tesouro desvalorizou a ideia de que o Governo esteja a pressionar para a aprovação da nova moeda, apesar da ambição de Trump por estampar o seu nome e imagem em notas por todo o país para assinalar as comemorações do 250.º aniversário da Declaração de Independência.

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O Departamento do Tesouro norte-americano confirmou esta sexta-feira que preparou o projeto de uma nota de 250 dólares com a imagem do Presidente Donald Trump, enquanto um projeto de lei continua paralisado no Congresso.



Departamento do Tesouro confirma nota de 250 dólares com imagem de Trump AP

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, referiu na Casa Branca que a autorização da nova moeda dependerá dos legisladores no Capitólio.

Bessent desvalorizou a ideia de que o Governo esteja a pressionar para a aprovação da nova moeda, apesar da ambição de Trump por estampar o seu nome e imagem em notas por todo o país para assinalar as comemorações do 250.º aniversário da Declaração de Independência.

Ainda assim, insistiu que não há nada de inapropriado em ter a imagem de Trump como parte desta importante celebração nacional.

"O Presidente não faz isso. A Câmara [dos representantes] e o Senado têm de o fazer", apontou Bessent, referindo-se à legislação, apresentada pelo congressista Joe Wilson, republicano da Carolina do Sul, que instruiria o Departamento do Tesouro, através do Departamento de Impressão e Gravação (BEP, na sigla em inglês), a colocar o rosto de Trump na nova nota comemorativa do 250.º aniversário da fundação do país.

Uma porta-voz do Departamento do Tesouro afirmou à agência Associated Press (AP) que a agência realizou o "planeamento e a devida diligência" necessários para implementar uma possível determinação do Congresso "para produzir uma nota comemorativa de 250 dólares que reconheça adequadamente o 250.º aniversário" dos EUA.

Se for aprovado e sancionado por Trump, o projeto de lei de Wilson representaria um reconhecimento extraordinário para um Presidente dos EUA em funções e surge numa altura em que Trump procura colocar-se no centro das comemorações do Dia da Independência deste ano.

A explicação da agência surge depois do Washington Post ter noticiado pressões do comissário da Casa da Moeda dos EUA, Brandon Beach, sobre o Departamento de Impressão e Gravação para acelerar o processo de emissão de uma nova nota.

O jornal noticiou ainda que a ex-responsável do BEP, Patricia Solimene, foi transferida depois de resistir à pressão.

O porta-voz do Tesouro recusou comentar a situação atual de Solimene, mas confirmou que Michael Brown, um dos principais conselheiros de Beach, assumiu o cargo de diretor interino de impressão e gravação em 18 de maio.

O projeto de lei de Wilson, que até agora está parado no Congresso, visa criar uma exceção à lei vigente que impede que qualquer pessoa viva apareça nas notas.

De acordo com o Post, Beach forneceu ao Departamento de Impressão e Gravação o projeto da nova nota no outono.

Uma maqueta obtida pelo Washington Post apresenta a inscrição "America 250th Anniversary" (250.º Aniversário da América, em português), uma referência à Declaração de Independência dos Estados Unidos, a 4 de julho de 1776.

A aparição de uma pessoa viva numa nota bancária é proibida desde 1866, quando "um burocrata de nível médio do Tesouro apareceu numa nota de cinco cêntimos", segundo o jornal.

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