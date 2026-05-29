Escassez de água afeta todos os dias 3 milhões de cubanos por bloqueio dos EUA

O sistema de água da ilha está a funcionar apenas a 37% da capacidade.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

Cerca de três milhões de cubanos estão a sofrer escassez de água todos os dias, por causa de uma severa falta de petróleo, que os dirigentes atribuem ao bloqueio feito pelos EUA.



O sistema de água da ilha está a funcionar apenas a 37% da capacidade. AP

O sistema de água da ilha está a funcionar apenas a 37% da capacidade.

Este é um dos setores mais afetados, uma vez que é um grande consumidor de energia, disse o presidente do estatal Instituto de Recursos Aquíferos, Antonio Rodríguez.

Detalhes sobre a situação foram publicados na quinta-feira no sítio oficial na internet Cubadebate.

A crise da água não é nova, mas piorou desde que em janeiro o governo dos EUA aumentou as sanções à ilha e ameaçou impor tarifas a qualquer Estado que comercialize com Cuba, que apenas produz 40% do combustível que precisa.