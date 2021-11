Portugal é dos países da UE que usam menos materiais reciclados

Os Países Baixos apresentaram a maior taxa de circularidade (31%), seguindo-se a Bélgica (23%) e a França (22%), enquanto as menores se observaram na Roménia (1%), Portugal e Irlanda (2% ambos).

A taxa de circularidade da União Europeia (UE) aumentou para 12,8% em 2020, face a 2019, apresentando Portugal a segunda mais baixa (2%) de recursos materiais provenientes de resíduos reciclados, divulgou hoje o Eurostat.







De acordo com dados hoje divulgados pelo serviço de estatística da UE, a taxa de utilização de material reciclado (taxa de circularidade) avançou, em 2020, 0,8 pontos percentuais para 12,8%, tendo mantido uma tendência em alta desde 2004 (8,3%), o primeiro ano para o qual há dados disponíveis.Entre os Estados-membros, os Países Baixos apresentaram a maior taxa de circularidade (31%), seguindo-se a Bélgica (23%) e a França (22%), enquanto as menores se observaram na Roménia (1%), Portugal e Irlanda (2% ambos).O Eurostat salienta que as diferenças de aproveitamento de resíduos reciclados entre os Estados-membros se devem não apenas à quantidade de reciclagem de cada país, mas também a fatores estruturais nas economias locais.