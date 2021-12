Talibãs garantem que estudantes do sexo feminino regressam às escolas depois das férias

O porta-voz do ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício do Governo talibã, Mohammad Sadiq, garantiu à Efe que as estudantes do sexo feminino poderão regressar às escolas e universidades depois das férias de inverno.







Meninas afegãs na escola, numa fotografia captada em setembro de 2021. Reuters

Numa entrevista à agência Efe, Mohammad Sadiq, único membro do ministério autorizado a falar à imprensa, disse que com base no (Ministério da Educação) podia dizer que as escolas e universidades para raparigas começarão após as férias de inverno, e nas províncias onde o tempo está bom, a educação (das raparigas) começará mais cedo"."Estamos a trabalhar nesse sentido, para permitir o início da educação das raparigas", adiantou Sadiq à Efe.Sadiq disse também que as decisões tomadas no ministério que lidera baseiam-se numa interpretação estrita do Islão filtrada através da cultura conservadora afegã, onde uma obsessão está acima de todas as outras: proteger as mulheres do olhar corrupto dos homens.Questionado pela Efe sobre os direitos das mulheres, Sadiq afirmou que "o Islão deu às mulheres educação e direitos laborais", adiantando que o Governo de que faz parte quer "proporcionar um ambiente de trabalho seguro para as mulheres"."Os direitos que o Islão deu às mulheres não se encontram noutras religiões. Antes do Islão, as raparigas eram enterradas vivas, as mulheres eram obrigadas a estar com animais quando tinham o período menstrual", defendeu, referindo que "antes do Islão, o nascimento de uma criança do sexo feminino era uma vergonha"Sadiq afirmou que o "Islão dá direitos perfeitos às mulheres (...) não utiliza as mulheres como `marketing´, mas dá-lhes respeito e honra".