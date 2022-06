Tailândia retira canábis da lista de substâncias proibidas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Tailândia tornou-se, esta quinta-feira, no primeiro país asiático a retirar a canábis da lista de substâncias proibídas. Ainda assim fumar em público continua a ser proibido e quem o fizer está sujeito a pena de prisão de três meses e uma multa de 25 mil bahts (674 euros).





tem como objetivo impulsionar o sector da agricultura e do turismo, uma vez que o

Quando ao comércio parece estar a dar resultados. No primeiro dia em que as lojas estiveram abertas registaram-se longas filas de pessoas que foram à procura deste tipo de produtos.

tetrahidrocanabinol (THC), a principal substância psicoativa da planta.

Ainda assim, o governo tailandês permitiu que a cannabis fosse produzida, vendida e consumida em produtos alimentares e bebidas, como doces ou infusões.Esta medidagoverno acredita que a planta pode ser vista como um "rendimento". Para incentivar o cultivo, as autoridades vão doar mais de um milhão de plantas aos agricultores que, para poderem produzir, só têm de se registar numa plataforma do governo, o PlookGanja. De acordo com Paisan Dankhum, ministro da saúde da Tailândia, só no primeiro dia registaram-se mais de 100 mil inscritos.Chokwan Kitty Chopaka, o dono de uma loja, disse à Reuters que "depois da covid-19 a economia estava a ir por água a baixo" pelo que esta medida era "essencial".A Tailândia tinha já a tradição de usar canábis para aliviar dores e a fadiga e, em 2018, a marijuana para fins medicinais foi legalizada.Ainda assim as autoridades querem controlar possíveis explosões do uso da droga para fins recreativos, pelo que mantém algumas restrições, sendo que não é permitida a posse e venda de extratos de canábis que contenham mais de 0.2% de