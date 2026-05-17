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Benfica conquista Taça de Portugal ao vencer FC Porto no primeiro clássico feminino

Lusa 17 de maio de 2026 às 19:26
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O Benfica conquistou a sua terceira Taça feminina, depois dos triunfos em 2018/19 e 2022/23, igualando o rival Sporting, ambos atrás do recordista de vitórias 1.º Dezembro, com sete.

O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal pela terceira vez ao vencer o FC Porto, por 2-0, na final disputada no Estádio Nacional, em Oeiras, no primeiro clássico de sempre no futebol feminino.

Benfica conquista Taça de Portugal ao vencer FC Porto no primeiro clássico feminino
Benfica conquista Taça de Portugal ao vencer FC Porto no primeiro clássico feminino JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

A dinamarquesa Caroline Moller, aos quatro e 40 minutos, marcou os golos das hexacampeãs nacionais frente às 'azuis e brancas', que vão disputar na próxima época o primeiro escalão, depois de terem vencido o segundo.

O Benfica conquistou a sua terceira Taça feminina, depois dos triunfos em 2018/19 e 2022/23, igualando o rival Sporting, ambos atrás do recordista de vitórias 1.º Dezembro, com sete.

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