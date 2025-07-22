Sábado – Pense por si

Última Hora

Supremo brasileiro abre investigação sobre transações financeiras em anúncio de tarifas de Trump

Lusa 22 de julho de 2025 às 08:07
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Na sua decisão, o magistrado toma como referência uma publicação nas redes sociais do fundador da Tolou Capital Management que insinuava que "alguém tinha informado (antecipadamente) sobre as tarifas" e que "alegadamente 'alguém' tinha obtido lucros atípicos que variavam entre 25 % e 50 % num espaço de três horas".

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil determinou na segunda-feira a abertura de uma investigação sobre o suposto uso indevido de informações privilegiadas em operações de câmbio logo antes do Presidente dos EUA anunciar tarifas de 50%.

AP Photo/Gustavo Moreno

A decisão foi tomada pelo magistrado Alexandre de Moraes, após pedido protocolado pela Advocacia Geral da União (AGU), que alertou sobre notícias recentes relacionadas à compra e venda de dólares feitas "em volume significativo" e "poucas horas antes do anúncio oficial das novas tarifas".

Segundo o juiz, as transações, no dia 09 de julho, poderiam ter beneficiado determinados atores "com acesso prévio e indevido" a dados económicos sigilosos.

Na sua decisão, o magistrado toma como referência uma publicação nas redes sociais do fundador da Tolou Capital Management, mencionado nos relatórios, que insinuava que "alguém tinha informado (antecipadamente) sobre as tarifas" e que "alegadamente 'alguém' tinha obtido lucros atípicos que variavam entre 25 % e 50 % num espaço de três horas".

Para o juiz, isto "sugere" a alegada utilização de informação privilegiada (insider trading) por pessoas singulares ou coletivas. A utilização de informação privilegiada para obter lucros nos mercados financeiros constitui um crime.

Alexandre de Moraes é o juiz de instrução do processo de golpe de Estado no Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar a conspiração que tentou derrubar o Governo de Lula da Silva.

O processo contra o líder brasileiro gerou uma crise diplomática e comercial sem precedentes entre o Brasil e os Estados Unidos, que começou com o anúncio de tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 01 de agosto.

Trump justificou a medida como uma reação à "caça às bruxas" sofrida por Bolsonaro e condicionou o seu levantamento à suspensão do processo contra o ex-presidente.

No mais recente capítulo da crise, o Governo de Trump anunciou a suspensão do visto de entrada nos Estados Unidos para os juízes do Supremo Tribunal Federal do Brasil, depois de tribunal ter imposto várias medidas restritivas a Bolsonaro, como o uso de pulseira eletrónica.

Artigos Relacionados
Tópicos Acusação Tarifas Brasil Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Supremo brasileiro abre investigação sobre transações financeiras em anúncio de tarifas de Trump