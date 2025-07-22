Morre mulher que caiu de falésia de 30 metros na praia do Magoito

A vítima, na casa dos 50 anos, "caiu em terra" e não no mar.

A mulher que caiu esta noite de uma falésia de 30 metros de altura na praia do Magoito, em Sintra, morreu, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Ricardo Rocha/Sábado

"Temos uma vítima mortal a registar", disse fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa, indicando que foi declarado óbito no local.

A vítima, na casa dos 50 anos, "caiu em terra" e não no mar, tinha dito anteriormente a Proteção Civil.

O alerta, segundo a mesma fonte, foi dado por volta das 00:00 por uma amiga com quem a vítima se encontrava.

No local, chegaram a estar 18 operacionais apoiados por sete viaturas, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.