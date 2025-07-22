YouTube remove quase 11 mil canais ligados à propaganda da China e da Rússia

O relatório do Google indica ainda a remoção de redes menores de contas associadas a campanhas originárias de países como Azerbaijão, Irão, Turquia, Israel, Roménia e Gana.

O YouTube removeu quase 11.000 canais associados a campanhas de propaganda coordenadas por Estados, a maioria ligados à China e à Rússia, revelou o Google no mais recente relatório trimestral sobre ameaças à segurança nas suas plataformas.



YouTube Reuters

Segundo a empresa tecnológica, mais de 7.700 canais removidos estavam associados a redes de influência pró-China, como a Spamouflage, também conhecida como Dragonbridge, que utilizam contas falsas para promover conteúdos favoráveis ao Partido Comunista Chinês, elogiar o Presidente chinês, Xi Jinping, e criticar a política externa dos Estados Unidos. Muitos dos vídeos estavam em chinês e inglês e focavam-se em temas políticos sensíveis, como Taiwan ou a guerra na Ucrânia.

Outros 2.000 canais estavam associados à propaganda russa, incluindo conteúdos que apoiam a invasão da Ucrânia, atacam a NATO e difundem desinformação sobre países ocidentais. Alguns destes canais estavam ligados à RT, o canal estatal russo, que já tinha sido alvo de sanções e restrições em várias jurisdições.

O relatório do Google indica ainda a remoção de redes menores de contas associadas a campanhas originárias de países como Azerbaijão, Irão, Turquia, Israel, Roménia e Gana. Em maio, o grupo já tinha desmantelado uma operação ligada à RT que envolvia o financiamento de influenciadores conservadores nos Estados Unidos durante o ciclo eleitoral de 2024.

A tecnológica sublinha que estas operações fazem parte de uma tendência crescente de uso abusivo de plataformas digitais por parte de atores estatais para influenciar a opinião pública internacional e interferir em processos democráticos.

Também a Meta, empresa-mãe do Facebook e Instagram, anunciou recentemente a remoção de 10 milhões de contas falsas durante a primeira metade do ano, numa operação destinada a combater conteúdos automatizados e redes de desinformação.

As revelações surgem num momento de crescente escrutínio internacional sobre o papel das grandes plataformas digitais na disseminação de propaganda e na defesa da integridade informativa em contextos geopolíticos marcados por tensões entre grandes potências.