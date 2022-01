Sodexo reembolsou 420 mil euros no programa IVAucher

A empresa recordou que "de acordo com a mecânica do programa IVAucher, o valor apurado é relativo à totalidade do IVA acumulado, entre junho e agosto do ano passado, em compras na área da restauração, hotelaria e cultura, desde que os consumidores tenham solicitado a introdução do número de contribuinte na fatura".

A Sodexo Portugal, empresa de benefícios como cartões de refeição, reembolsou 420 mil euros no âmbito do programa IVAucher, entre outubro e dezembro do ano passado, segundo um comunicado.





De acordo com a mesma nota, a empresa "reembolsou, através do seu cartão Sodexo Refeição Pass" perto de "420 mil euros, aos seus utilizadores, valor que se traduz em cerca de 139 mil transações realizadas entre outubro e dezembro de 2021".A empresa recordou que "de acordo com a mecânica do programa IVAucher, o valor apurado é relativo à totalidade do IVA acumulado, entre junho e agosto do ano passado, em compras na área da restauração, hotelaria e cultura, desde que os consumidores tenham solicitado a introdução do número de contribuinte na fatura"."O balanço do programa IVAucher é muito gratificante pelo apoio realizado aos setores fortemente afetados pela pandemia, e sobretudo aquele que nos diz respeito em particular - a restauração", adiantou, citado na mesma nota, Nelson Lopes, presidente executivo da Sodexo Portugal."Acreditamos que este valor possa representar uma ajuda essencial no relançamento da nossa economia, numa fase em que se espera um virar de página e se vislumbra o fim da pandemia", disse o mesmo responsável.A empresa indicou que a sua rede de aceitação "tem atualmente cerca de 25 mil comerciantes afiliados, onde os mais de 200 mil utilizadores do cartão Sodexo Refeição Pass podem fazer uso do seu cartão, o que se traduz numa melhor proposta de valor e numa, cada vez maior proximidade entre os comerciantes e os utilizadores".A Sodexo está em Portugal desde 2015 e aderiu ao IVAucher "por acreditar tratar-se de uma mais-valia para os cerca de 200 mil utilizadores e mais de 11 mil empresas".