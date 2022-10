Sindicato da PSP vai anunciar hoje protesto depois de auscultação aos polícias

As mais lidas

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) vai anunciar hoje novos protestos depois de ter feito uma auscultação aos polícias para decidir quais as iniciativas e calendarização.





Em setembro, a ASPP enviou uma carta aos polícias na qual pedia para decidirem quais as ações de protesto que deviam ser realizadas, tendo em conta "a insatisfação dos profissionais" e "a tentativa de branqueamento" dos problemas pelo poder político e pela direção nacional da Polícia de Segurança Pública.O maior sindicato da PSP refere que "a auscultação foi feita num questionário aberto a todos os polícias e a participação foi bastante elevada", sendo "revelador da insatisfação que assola a PSP e que contrasta de forma gritante com o otimismo do atual ministro da Administração Interna quando anuncia placebos e renuncia olhar a realidade".A ASPP já admitiu que, entre os protestos, poderá estar a realização em novembro de uma manifestação nacional.