PSP quer fechar esquadras e agentes a patrulhar na rua

O último concurso para a Polícia de Segurança Pública (PSP) deixou 10% das vagas por preencher e o diretor nacional da instituição, Magina da Silva, quer fechar esquadras, ao mesmo tempo que coloca um agente em cada junta de freguesia, avança o jornal Público.







No último concurso, só foram preenchidas 915 das 1.020 vagas abertas para a PSP. O cenário é semelhante ao que aconteceu o ano passado e, no entender de Magina da Silva, revela a "perda de atratividade da missão policial" em Portugal.Magina da Silva considera que há então demasiadas esquadras, sugerindo o encerramento de várias em Lisboa e no Porto, para que agentes possam ir para a rua. Magina da Silva quer colocar um polícia em cada junta de freguesia que tenha ficado sem esquadra.