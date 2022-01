Secretário-geral comunista diz que ideia de convergência devia "ser aprofundada"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu esta quarta-feira que a convergência depois das eleições "é uma ideia que deveria ser aprofundada", sustentando que os comunistas "são promotores dessa convergência", mas só com soluções concretas.







JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

"Esta nossa ideia em relação à convergência é uma ideia que deveria ser aprofundada e criar as condições para a sua concretização", considerou o dirigente comunista, no final de um desfile da CDU na Baixa da Banheira, concelho da Moita (Setúbal), no âmbito da campanha para as eleições legislativas.Jerónimo de Sousa referiu que a "convergência não é um bem, nem um mal em sim mesmo", mas permite encontrar "soluções que a cada um pareçam mais adequadas"."Nós somos promotores dessa convergência, mas convergência em torno de coisas concretas, e não em torno de declarações mais ou menos etéreas", acrescentou.O membro do Comité Central do PCP sustentou que o partido não vai aceitar "convergência de uma forma torcida", ou seja, sem as respostas que os comunistas consideram ser necessárias para resolver os problemas do país.