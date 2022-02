Seca: Poupança da água passará por restrições na rega e lavagens

A rega de espaços verdes, a lavagem das ruas e de equipamentos são algumas das atividades que poderão ser condicionadas para poupar água, conforme decisões que começam na quarta-feira a ser tomadas, anunciou hoje o ministro do Ambiente.







Cofina Media

Leia Também As piores consequências da seca explicadas por quem as vive

Em declarações aos jornalistas no final de uma cerimónia de assinatura do Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Fundo Ambiental e o Conselho Autárquico da Cidade de Quelimane, em Moçambique, João Matos Fernandes indicou que na quarta-feira decorre a primeira de cinco reuniões, lideradas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para avaliar as medidas técnicas a tomar contra a seca.A primeira reunião vai acontecer no Algarve, seguindo-se as restantes sub-regiões hidrográficas.No final do encontro, em que participarão os municípios portugueses, "muito provavelmente" deverão ser decretadas "medidas concretas para a redução e para a poupança de água", segundo o ministro do Ambiente e da Ação Climática.Segundo Matos Fernandes, outro objetivo destas reuniões é existir um alinhamento para "uma grande campanha de poupança de água"."No imediato, aquilo que pode ser feito é muito provavelmente decretar novas medidas de restrição do uso de água, que passam sobretudo pela atividade agrícola, e por outras atividades urbanas", acrescentou.E adiantou que "a rega de espaços verdes, as lavagens de ruas, a lavagem de alguns equipamentos poderá vir a ser condicionada"."Vamos ver o que está a acontecer em cada região, porque cada região é diferente e cada situação de seca também é diferente", afirmou o ministro.