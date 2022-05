Salvador Ramos anunciou que iria cometer o crime no Facebook

Salvador Ramos, o jovem de 18 anos que matou 21 pessoas numa escola primária no Texas, terá feito publicações nas redes sociais antes de cometer o crime.







Segundo o jornal britânico The Guardian, Greg Abbott, vereador do estado, disse numa conferência de imprensa que o atirador, trinta minutos antes de se dirigir para a escola, anunciou no Facebook que iria disparar sobre a avó e, passados poucos minutos, acabou mesmo por confirmar o crime ao escrever "eu atirei sobre a minha avó".De seguida fazia a terceira publicação. Apenas quinze minutos antes de se barricar na"vou disparar em numa escola primária".Segundo Greg Abbott, a avó do atacante, assim que viu a publicação, contactou a polícia mas acabou por não conseguir evitar o pior.Em 2022, de acordo com o Education Week, o ataque em Uvalde terá sido o 27º tiroteio dentro de escolas nos Estados Unidos. Ao todo, só este ano, 67 pessoas já terão morrido ou ficado feridas na sequência de eventos idênticos que ocorreram em todos os estados do país, desde Washington até Massachusetts.