Salários médios por trabalhador diminuem 4,6% em termos reais no 2.º trimestre

A remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) diminuiu 4,6%, no segundo trimestre, em termos reais, tendo como referência a variação da inflação, que atingiu 9,1% em julho, divulgou esta quinta-feira o INE.





De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 3,1%, no segundo trimestre, em relação ao mesmo período de 2021, para 1.439 euros.Tanto a componente regular como a componente base daquela remuneração aumentaram 2,5%, situando-se em 1.139 euros e 1.069 euros, respetivamente.No entanto, em termos reais, tendo como referência a variação do Índice de Preços do Consumidor (inflação), a remuneração bruta total média diminuiu 4,6%, com as componentes regular e base a diminuírem ambas 5,1%.Na quarta-feira, o INE confirmou a taxa de inflação de 9,1%, em julho, superior em 0,4 pontos percentuais à observada no mês anterior e a mais elevada desde novembro de 1992, tal como tinha avançado na estimativa rápida divulgada em 29 de julho.Os resultados apresentados pelo INE abrangem 4,4 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações.Em relação junho de 2021, os maiores aumentos da remuneração total foram observados nas atividades de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (21,2%), nas empresas de um a quatro trabalhadores (6,5%), no setor privado (4,4%) e nas empresas de serviços de alta tecnologia com forte intensidade de conhecimento (6,1%).Já os aumentos mais baixos foram observadas nas atividades de Administração Pública e Defesa, Segurança Social Obrigatória (0,1%), nas empresas com 250 a 499 trabalhadores (0,1%), no setor das Administrações Públicas (1,4%) e nas empresas de outros serviços com forte intensidade de conhecimento (1,3%).