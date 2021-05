River Plate vence na Taça dos Libertadores com médio Enzo Pérez na baliza

No final, o antigo médio do Benfica, que fez algumas defesas tranquilas e foi eleito o homem do jogo, sem responsabilidades no golo sofrido, revelou ter tido conselhos dos quatro guarda-redes do clube, todos infetados com o novo coronavírus.

O médio Enzo Pérez transformou-se em herói do River Plate, depois de se oferecer para ser o guarda-redes da equipa no jogo com o Santa Fe, da Taça Libertadores de futebol, que os argentinos venceram por 2-1.







Enzo Perez, ao centro, foi o herói do jogo. REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Com quase toda a equipa infetada com o novo coronavírus, o treinador Marcelo Gallardo tinha apenas 10 jogadores para o jogo de quarta-feira (madrugada desta quinta-feira em Lisboa), alguns muitos jovens e a estrearem-se, e Enzo Pérez, com uma lesão muscular, ocupou a baliza do River.No final, o antigo médio do Benfica, que fez algumas defesas tranquilas e foi eleito o homem do jogo, sem responsabilidades no golo sofrido, revelou ter tido conselhos dos quatro guarda-redes do clube, todos infetados com o novo coronavírus.No jogo, da quinta jornada da fase de grupos da Taça dos Libertadores, o River Plate conseguiu muito cedo ter uma vantagem importante, graças aos golos de Fabrizio Angileri, aos três minutos, e de Julian Alvarez, aos seis.O lanterna-vermelha Santa Fe, que deixou de ter hipóteses de seguir em frente na prova ou qualificar-se para a Taça Sul-americana, reduziu por Kelvin Osório, aos 73 minutos.Na última jornada do grupo D, na terça-feira, o River Plate precisa apenas de um ponto para garantir o apuramento para os oitavos de final, pois lidera, com nove pontos, seguido do Fluminense, com oito, Júnior, com seis, e Santa Fe, com dois.