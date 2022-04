As receitas do Spotify cresceram quase 24% entre janeiro e março, fixando-se em 2.800 milhões de dólares (cerca de 2.660 milhões de euros), foi anunciado pela empresa.

Receitas do Spotify sobem 24% no 1.º trimestre

As receitas do Spotify cresceram quase 24% entre janeiro e março, fixando-se em 2.800 milhões de dólares (cerca de 2.660 milhões de euros), foi anunciado esta quarta-feira.







Getty Images

O valor apurado está acima dos 2.610 milhões de euros estimados pelos analistas consultados pela Bloomberg.No primeiro trimestre, o número de assinaturas pagas fixou-se em 182 milhões, mais 15% do que no período homólogo, o que inclui uma perda de 1,5 milhões de clientes da Rússia.Já o número mensal de utilizadores ativos fixou-se em 422 milhões no final do primeiro trimestre, um crescimento de 19%.A publicidade gerou 282 milhões de euros, no período em análise, um ganho de 31% face ao mesmo trimestre de 2021, representando 11% das receitas do serviço de 'streaming'.