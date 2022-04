Euro cai face ao dólar para mínimos de 2017

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O euro recuou hoje e seguia no nível de 1,05 dólares, o valor mais baixo desde há cinco anos, com os investidores a procurarem refúgio na moeda norte-americana.





Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0569 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,0660 dólares.O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0583 dólares.O dólar tem registado sucessivas valorizações numa altura em que a Reserva Federal (Fed) norte-americana e o Banco Central Europeu (BCE) seguem políticas monetárias divergentes."O euro cai para mínimos que não eram vistos desde 2017, pressionados por uma generalizada aversão ao risco e pela divergência entre as políticas monetárias da Fed e do BCE", segundo a Ebury."A recente mudança de orientação política do BCE não conseguiu impulsionar o euro face ao dólar, já que o BCE é relativamente menos agressivo e espera-se que a sua política monetária endureça a um ritmo inferior ao da Fed", acrescentam os analistas da Ebury.A tensão entre a União Europeia (UE) e a Rússia sobre a energia também pressionou o euro.A venda generalizada de ativos de risco, devido à preocupação com a desaceleração económica mundial, levou o euro a um mínimo de 1,0520 dólares.Divisas...............hoje..............terça-feiraEuro/dólar............1,0569.................1,0660Euro/libra............0,84075...............0,84530Euro/iene.............135,51.................135,91Dólar/iene............128,24.................127,50