Coimbra é a universidade portuguesa mais sustentável e a 26.ª do mundo

A Universidade de Coimbra (UC) foi considerada, pelo terceiro ano consecutivo, a instituição portuguesa de ensino superior mais sustentável, ocupando ainda o 26.º lugar a nível mundial entre 1.406 entidades, segundo um ranking internacional hoje divulgado.







SÁBADO

De acordo com os resultados do The Times Higher Education Impact Rankings 2022, que analisa o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, a Universidade de Coimbra alcançou um resultado total de 94,1 pontos em 100 possíveis, sendo "a instituição com um melhor desempenho global em Portugal" no cumprimento daquelas metas da ONU, referiu a UC, em comunicado enviado à agência Lusa.No índice ODS-9 - Indústria, Inovação e Infraestruturas, a UC "é a quarta melhor do mundo", tendo neste índice - que valoriza o papel das universidades na promoção da inovação e na satisfação das necessidades da indústria -- obtido a sua melhor classificação (99,9 pontos em 100 possíveis)."Para este resultado foi fundamental o número de 'spin-offs universitárias' criadas desde o ano de 2000 (113), a capacidade da universidade de gerar novas receitas de investigação a partir da indústria e comércio (cerca de 55 milhões de euros), o número de patentes que referem investigação conduzida pela universidade e o volume de investigação desenvolvida pela instituição que demonstra ser relevante para a indústria, inovação e infraestruturas".Adianta que na passada edição do ranking, em 2021, a UC "já se tinha destacado" no cumprimento do ODS-9, tendo então "alcançado a 13.ª posição a nível mundial".Já no objetivo 2 (Erradicar a Fome), a UC ocupa a 12.ª posição mundial: "As campanhas de combate ao desperdício alimentar, a existência do menu social (a preços acessíveis) nas cantinas, a criação de projetos de investigação relacionados com a pesca sustentável ou a iniciativa de voluntariado para entrega de refeições a estudantes em isolamento foram alguns das ações valorizadas neste indicador".A Universidade de Coimbra ficou ainda na 36.ª posição mundial no índice ODS-16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), classificação para a qual contribuíram, de acordo com o comunicado, "fatores como o apoio financeiro da instituição à Associação Académica de Coimbra, a existência de políticas para a promoção da liberdade académica, a existência de plano de prevenção de riscos de gestão e de corrupção ou a colaboração ativa com órgãos de governo"."É com enorme satisfação e sentido de responsabilidade que vemos a Universidade de Coimbra ser reconhecida, novamente, como uma das universidades do mundo com maior sucesso no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", declarou, citado na nota, o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão."Esta distinção, a nível mundial, pelo trabalho desenvolvido na promoção da inovação e, também, pela satisfação das necessidades da indústria, demonstra o compromisso da UC em atingir uma produção de conhecimento com elevado impacto para a sociedade, com contributos reais para dar resposta aos desafios societais", sustentou.O The Times Higher Education Impact Rankings tem como objetivo medir o sucesso global das instituições de ensino superior no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Contempla 18 'rankings', um por cada Objetivo de Desenvolvimento sustentável e um 'ranking' global.O comunicado refere ainda que nestes 'rankings' "é analisada a forma como a investigação, o ensino e a gestão das instituições contribuem para o alcance dos ODS definidos pelas Nações Unidas, constituindo-se como o único instrumento mundial de avaliação destes compromissos".