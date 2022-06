Preços da habitação crescem 12,9% no 1.º trimestre

O índice de preços da habitação (IPHab) cresceu 12,9%, no primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2021, mais 1,3 pontos percentuais do que no trimestre anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados.





Tópicos INE IPHab habitação trimestre preços

De acordo com a autoridade estatística, naquele período, os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo superior ao das novas, registando crescimentos de 13,6% e 10,9%, respetivamente.Comparativamente ao trimestre anterior, o IPHab aumentou 3,8% (2,7% no trimestre precedente).Por categoria, os preços dos alojamentos existentes aumentaram 4,4%, acima do observado nos alojamentos novos (1,8%), apontou o INE.Nos primeiros três meses do ano, foram transacionadas 43.544 habitações, o que representa uma taxa de variação homóloga de 25,8% (17,2% no trimestre anterior) e uma redução em cadeia de 5,1% (redução de 11,6% em igual período de 2021).No período em análise, o valor das habitações transacionadas foi de cerca de 8.100 milhões de euros, um aumento de 44,4% face ao mesmo período do ano passado.Entre janeiro e março, 37.840 das habitações transacionadas foram compradas por famílias (86,9% do total), totalizando 7.000 milhões de euros (86,1% do total).Naquele período, 5,9% do número total de transações (2.556 habitações) envolveram compradores estrangeiros.