Portal das Finanças está "temporariamente indisponível" - AT

O acesso ao Portal das Finanças está temporariamente indisponível, por ter expirado o certificado digital, mas o problema vai ser solucionado "em breve", informou esta quarta-feira a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), afastando a existência de qualquer ataque informático.





"Está em curso a renovação dos certificados digitais do Portal das Finanças, por força da qual os respetivos serviços estão temporariamente indisponíveis", especifica a AT, numa nota enviada às redações, salientando que a renovação regular dos certificados de segurança constitui uma medida preventiva e uma boa prática de segurança informática.A AT esclarece, ainda, que não está em curso qualquer ataque informático ao Portal das Finanças e que não é por essa razão que está indisponível."Os serviços do Portal das Finanças voltarão a estar brevemente disponíveis", anuncia a AT.