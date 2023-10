Site das Finanças vai estar em manutenção no domingo

A AT divulgou também um novo alerta de segurança, desta vez avisando os contribuintes para mails fraudulentos que estão a ser enviados com um suposto anexo de um certificado.

O Portal das Finanças vai estar indisponível durante cerca de duas horas na manhã deste domingo devido a uma intervenção técnica, informou a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).





"Será realizada uma intervenção técnica que afetará muitos dos serviços do Portal das Finanças", refere uma mensagem publicada no Portal, adiantando que a intervenção, se inicia "às 7h e tem a duração máxima previsível de duas horas", estado programada para este domingo dia 15.A AT divulgou também um novo alerta de segurança, desta vez avisando os contribuintes para mails fraudulentos que estão a ser enviados com um suposto anexo de um certificado.À semelhança de em ocasiões anteriores, a AT avisa que estas "mensagens são falsas e devem ser ignoradas", lembrando que "o seu objetivo é convencer o destinatário a descarregar 'software' malicioso", não devendo esta operação ser efetuada "em caso algum".