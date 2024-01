AD quer salário mínimo no mil euros em 2028 e salário médio nos 1.750

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O presidente do PSD fixou hoje como objetivo que o Salário Mínimo Nacional (SMN) atinja no final da legislatura pelo menos mil euros e que o salário médio seja "em torno dos 1.750 euros", se a AD for Governo.







FERNANDO VELUDO/LUSA

Luís Montenegro falava na apresentação do programa económico da Aliança Democrática (AD, coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM nas legislativas de 10 de março), no Centro de Congressos de Lisboa."O nosso objetivo do ponto de vista salarial é que o SMN não seja inferior a mil euros no ano de 2028 e o salário médio seja em torno dos 1.750 euros", afirmou.Para o presidente do PSD, "há condições para ter estes objetivos como realizáveis" se forem introduzidas as reformas propostas nas políticas públicas que a AD propõe.