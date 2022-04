Pfizer pede autorização nos EUA para vacinar com terceira dose as crianças dos 5 aos 11 anos

A farmacêutica Pfizer e a biotecnológica BioNTech anunciaram hoje que vão pedir autorização nos Estados Unidos para a administração generalizada da terceira dose da vacina contra a covid-19 a crianças entre os 5 e os 11 anos.







Segundo um comunicado das duas empresas, a terceira dose aumenta significativamente a proteção contra a variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, que é mais transmissível.Dados de um ensaio clínico com 140 crianças que receberam a terceira dose da vacina da Pfizer-BioNTech, cerca de seis meses após a segunda, revelaram que o nível de anticorpos era 36 vezes maior, de acordo com o consórcio, que acrescenta que a vacina foi bem tolerada e não levantou novas questões de segurança.A terceira dose da vacina Pfizer-BioNTech já está autorizada nos Estados Unidos para crianças entre os 5 e os 11 anos com o sistema imunitário comprometido, para jovens entre os 12 e os 17 anos e para adultos.Pfizer e BioNTech anunciaram ainda que pretendem partilhar os dados de que dispõem sobre a terceira dose em crianças entre os 5 e os 11 anos com a Agência Europeia do Medicamento e outros reguladores.Na União Europeia, a terceira dose da vacina da Pfizer-BioNTech está autorizada para adultos e adolescentes entre os 12 e os 17 anos. Em Portugal, é apenas administrada a adultos.A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 na China e que se disseminou rapidamente pelo mundo.