Pequim condena países que boicotam Jogos Olímpicos de Inverno de 2022

A República Popular da China disse esta quinta-feira que os quatro países - Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá - "vão pagar o preço" pelo anunciado boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022.







Reuters

Os quatro países que vão enviar atletas sem acompanhamento de responsáveis oficiais "vão pagar o preço" da decisão que tomaram, considerou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim, Wang Wenbin.Os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido e o Canadá anunciaram, quarta-feira, o boicote diplomático à competição internacional posicionando-se desta forma contra os atentados aos direitos humanos na República Popular da China."Os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá utilizaram o 'palco olímpico' com intenções de manipulação política. Isto é impopular e equivale ao isolamento. Eles vão inevitavelmente pagar o preço por esse mau movimento", acrescentou Wang Wenbin.O porta-voz diplomático afirmou ainda que Pequim não vai enviar convites aos países "em questão"."Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim vão ser um sucesso", afirmou."O desporto nada tem que ver com a política. Os Jogos Olímpicos são uma grande reunião de atletas e de amantes do desporto e não um palco para os políticos darem espetáculo", disse ainda o porta-voz.Os Jogos Olímpicos de Inverno 2022 vão decorrer em Pequim a partir do próximo dia 04 de fevereiro.Devido à situação pandémica e às restrições impostas por Pequim contra a propagação do covid-19 poucos chefes de Estado devem marcar presença na abertura das olimpíadas de inverno.Mesmo assim, o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, já confirmou a deslocação, após o convite do homólogo chinês.A França anunciou entretanto que não vai boicotar diplomaticamente os jogos.