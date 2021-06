Oito recrutas internados no Hospital Militar desde sexta-feira

Oito soldados recrutas estão internados no Hospital Militar em Lisboa desde sexta-feira, depois de cinco dias de instrução, confirmou à Lusa fonte do Exército.





Um grupo de 33 soldados recrutas iniciou a sua instrução básica no Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1, em Queluz, na passada segunda-feira.Poucos dias depois, na sexta-feira, oito desses soldados foram internados no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, confirmou à Lusa fonte do Exército.Segundo a porta-voz do Exército, "estão todos a evoluir bem, bem-dispostos e a previsão é que tenham alta muito em breve, estando animados para voltar à instrução".Na semana passada, as temperaturas subiram e estima-se que a razão para o internamento destes jovens esteja relacionada com a excessiva exposição ao sol.O Exército acrescentou que a opção pelo internamento hospitalar se prendeu também com a garantia de manter a monitorização dos soldados e garantir que a recuperação é acompanhada por profissionais de saúde.