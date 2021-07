O que se sabe sobre a vacinação covid-19 nas crianças a partir dos 12 anos?

A Direção-Geral de Saúde (DGS) deve divulgar nos próximos dias a recomendação sobre a vacinação contra a covid-19 em jovens dos 12 aos 17 anos, cujo arranque está previsto para 14 de agosto, num processo que não é consensual.







Getty Images

Como é o plano de vacinação previsto neste momento para os jovens?

O que falta para avançar com este processo?

Quais são os argumentos a favor da vacinação contra a covid-19 em crianças e jovens?

Quais são os argumentos contra a vacinação de crianças e jovens contra a covid-19?

O que dizem as instituições nacionais do setor da saúde acerca do tema?

O que dizem as agências internacionais?

Quais os países que já avançaram com a vacinação dos mais jovens?

Os especialistas dividem-se perante a relação risco-benefício da vacina nesta faixa etária, com alguns a assinalar a pouca gravidade da doença entre os mais novos e outros a salientar o risco de deixar espaço para a eventual propagação de novas variantes. No entanto, há já países a avançar com esse processo, mesmo quando muitas nações estão ainda atrasadas na vacinação da sua população adulta.A ministra da Saúde, Marta Temido, já disse que os pareceres preliminares da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 apontam para "uma priorização do grupo etário dos 18 aos 16 anos" e "uma priorização de vacinação de crianças com comorbilidades na faixa" entre os 15 e os 12 anos, apesar de ter ressalvado que o Governo está preparado para qualquer cenário sobre esta matéria.Já o coordenador da 'task force' do plano de vacinação avançou na última reunião no Infarmed que a vacinação dos jovens de 16 e 17 anos começa no fim de semana de 14 e 15 de agosto e que os dois fins de semana seguintes estão reservados para os adolescentes dos 12 aos 15 anos. O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo não fez referência a uma limitação aos jovens com comorbilidades, mas condicionou a operação ao aval da DGS.A decisão da DGS, que havia solicitado duas semanas para estudar os pareceres da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19 em jovens e os calendários de vacinação para definir uma posição, que deverá ser conhecida até ao final deste mês ou início de agosto.Entre os argumentos mais citados pelos especialistas estão: a necessidade de vacinação desta população para alcançar a imunidade de grupo, devido à prevalência da variante Delta do vírus SARS-CoV-2, que provou ser mais transmissível e ter maior risco de provocar doença grave nos infetados; a mais-valia das vacinas na proteção contra o vírus, diminuindo não só o risco de contágio como o de possível doença grave em caso de infeção; o risco de os mais jovens servirem como "bolsa" para a difusão de novas e mais perigosas variantesOs argumentos incluem ainda a atual proporção significativa desta faixa etária nos números de novos casos, a importância de garantir uma maior estabilidade para o ano letivo nas escolas, diminuindo a probabilidade de infeções ou isolamentos profiláticos, e a não sujeição a um teste de diagnóstico invasivo, seja ele PCR ou antigénio.Diversos médicos de diferentes especialidades mostraram-se contra a vacinação contra a covid-19 em crianças e jovens saudáveis por considerarem que os benefícios de administração da vacina nesta população não superam os riscos.Através de uma carta aberta divulgada na semana passada, estes especialistas sustentaram que o argumento de proteção dos mais idosos para justificar a vacinação em jovens "não é eticamente aceitável", defendem que a vacina tem poucos benefícios neste grupo etário, lembram que a doença se manifesta nesta população quase sempre de forma ligeira ou assintomática e apontam para alguns efeitos secundários mais graves, como uma relação das vacinas (Pfizer/BioNTech e Moderna) com um risco muito raro de inflamações cardíacas (miocardite e pericardite).O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) afirmou recentemente que o organismo que lidera "apoiará sempre a decisão da DGS" sobre esta matéria. Em declarações ao Jornal de Notícias, Miguel Guimarães garantiu, contudo, estar "convencido de que a DGS vai recomendar a vacinação das crianças contra a covid-19, no grupo etário dos 12 aos 15 anos", embora tenha vincado anteriormente que esta questão "tem de ser encarada sempre com algum cuidado".Por sua vez, a Ordem dos Enfermeiros (OE) defendeu esta semana em comunicado ser "prudente aguardar" por mais informação científica quanto aos benefícios e efeitos a médio e longo prazo sobre a vacinação das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos. Porém, no caso das crianças, com 12 anos ou menos, com comorbilidades associadas a risco elevado para a covid-19, a OE considera que devem ser aconselhadas à vacinação pelo profissional responsável pelo seu acompanhamento.A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem insistido que a vacinação de crianças e jovens não é uma prioridade, face aos desequilíbrios de vacinação no mundo e por defender que o controlo da pandemia passa pelo controlo em todos os países e não apenas nos mais ricos e desenvolvidos.De acordo com o 'site' oficial desta agência das Nações Unidas, "as crianças e adolescentes tendem a ter doenças mais leves em comparação com os adultos, por isso, a menos que façam parte de um grupo com maior risco de ter covid-19 grave, é menos urgente vaciná-los do que as pessoas mais velhas, as que têm condições de saúde crónicas e os trabalhadores da saúde".A OMS acrescenta ainda que "são necessárias mais provas sobre a utilização das diferentes vacinas em crianças para se poder fazer recomendações gerais sobre a vacinação de crianças contra a covid-19".A Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorizou já a administração das vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna em jovens entre os 12 e os 17 anos na União Europeia, ao advogar que os estudos indicaram que a inoculação neste grupo produziu uma resposta de anticorpos semelhante à que se verifica nos jovens adultos (18-25) e registou também efeitos secundários similares.O regulador europeu observou que os benefícios da vacinação contra a covid-19 nos jovens superam os riscos.O Centro para o Controlo de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos da América é, por sua vez, mais assertivo em relação ao tema, defendendo claramente a vacinação dos menores acima de 12 anos. "O CDC recomenda que todas as pessoas com 12 anos ou mais devem receber uma vacina para ajudar a proteger contra a covid-19. A vacinação generalizada é um instrumento crítico para ajudar a parar a pandemia. As pessoas que estão totalmente vacinadas podem retomar as atividades que faziam antes da pandemia", pode ler-se no site oficial da entidade americana.Estados Unidos da América (EUA), Israel, Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, Finlândia, Espanha, Itália, Áustria, Bélgica e Suíça, entre outros países, já avançaram com o processo de vacinação da faixa etária entre os 12 e os 17 anos.A distinção está entre aqueles que optaram por vacinar de forma universal todo esse grupo etário, como, por exemplo, EUA, Itália, França e Áustria, e aqueles que só vacinam menores entre 12 e 15 anos que tenham comorbilidades consideradas de risco para a covid-19, tais como o Reino Unido, Alemanha, Suécia e Finlândia.