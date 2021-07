Covid-19: Passe sanitário ganha terreno na Europa

Já em vigor na Dinamarca, em França e, em breve, em Itália, o passe sanitário, que reserva o acesso a lugares públicos às pessoas vacinadas contra a covid-19, recuperadas da doença ou com teste negativo, ganha terreno na Europa.







Lusa

Na primavera, a Hungria e a Dinamarca estiveram entre os primeiros países europeus a lançar o seu passe sanitário.Na Dinamarca, ele é ainda obrigatório para aceder a diversos locais, como salões de cabeleireiro ou ginásios, mas deixará de ser necessário, a partir de domingo, para entrar em museus, cinemas e teatros e, a partir de 01 de setembro, em bares e restaurantes.Na Hungria, certificados de imunidade, emitidos após a primeira dose da vacina, são exigidos nos estabelecimentos de saúde e para entrar em eventos desportivos ou musicais, bem como em locais onde se reúnam mais de 500 pessoas.Na Áustria, um 'green pass' é exigido desde o início de julho para entrar em restaurantes e recintos culturais.No Luxemburgo, é exigido passe nos estabelecimentos comerciais.Em Portugal, é necessário apresentar o certificado digital para pernoitar em hotéis e outros alojamentos turísticos. É igualmente exigido para fazer refeições no interior de restaurantes, mas apenas ao fim de semana (a partir das 19h00 de sexta-feira) e nos concelhos do país de risco elevado e muito elevado.França é um dos últimos países a ter-se juntado a este movimento. O passe sanitário é obrigatório desde 21 de julho nos lugares de lazer e de cultura (cinemas, museus, entre outros) com mais de 50 pessoas. No início de agosto, será alargado aos cafés e restaurantes, feiras e salões, aviões, comboios e autocarros de longo curso, bem como aos estabelecimentos médicos.Itália vai impor a partir de 06 de agosto um 'green pass' para entrar em recintos fechados como bares e restaurantes, piscinas, ginásios, instalações desportivas, museus, cinemas, teatros, parques temáticos, etc.. Como na Hungria, será emitido após a primeira dose da vacinação.Na Irlanda, o passe sanitário só é, por enquanto, exigido para entrar nos espaços interiores de restaurantes e 'pubs'.Na Alemanha e em Espanha, são as regiões que decidem sobre a introdução de um passe sanitário.Em Espanha, a Galiza foi recentemente a primeira região a impô-lo para aceder ao interior de bares e restaurantes das localidades mais atingidas pela covid-19. Nas Canárias, um certificado sanitário será exigido para entrar em cinemas, teatros e ginásios nas cidades onde a taxa de incidência ultrapassa 500 casos por 100.000 habitantes.Na Alemanha, segundo os Länder (Estados regionais), um certificado de vacinação ou um teste negativo poderão ser exigidos para entrar em sítios como hotéis, ginásios, cinemas ou bordéis.Na Rússia, a região de Moscovo impôs, no final de junho, um passe sanitário para ir aos restaurantes, mas esta medida muito impopular foi abandonada ao fim de três semanas.Na Suíça, o passe sanitário é facultativo em muitos locais, como bares e restaurantes, feiras, teatros, cinemas, museus e piscinas. Só é obrigatório para entrar em manifestações com mais de 1.000 pessoas e em recintos fechados, como discotecas.No Reino Unido, o Governo tenciona introduzir em setembro um passe sanitário para entrar em discotecas e "outros locais com muita gente". Os jogos de futebol profissional poderão estar abrangidos.