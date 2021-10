Número de bolsas atribuídas no ensino superior em outubro quase duplica em relação ao ano passado

A Direção-Geral do Ensino Superior indicou hoje que até ao dia 21 de outubro tinham sido atribuídas quase 24 mil bolsas de estudo, quase o dobro das atribuídas no ano passado, com a maioria já em pagamento.





Até ao final da semana passada, tinham sido atribuídas um total de 23.747 bolsas a estudantes do ensino superior para o ano letivo 2021/2022, das quais 17.251 começaram já a ser pagas.Os dados foram hoje divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) que, em comunicado, sublinha o aumento no número de bolsas atribuídas e pagas no final do primeiro mês do ano letivo. Na mesma altura em 2020, a DGES tinha atribuído apenas 12 mil bolsas de estudo, o que significa que o aumento registado este ano foi de 94%.O número de bolsas pagas até ao final de outubro é este ano cinco vezes superior às que foram pagas no mesmo período do ano anterior, quando tinham sido pagas apenas cerca de 3.400 bolsas.A DGES indica ainda que dos 93.098 pedidos submetidos para o ano letivo 2021/2022, já foram processados os resultados de 26.095, cerca de 28%."O processo de atribuição de bolsas de estudo para o presente ano letivo foi consolidado de modo a garantir a sua efetiva simplificação iniciada no ano letivo anterior", relata a DGES, que explica que as alterações ao regulamento de atribuição de bolsas permitiram acelerar e melhorar o processo.Entre as medidas introduzidas está a possibilidade de serem considerados os rendimentos dos 12 meses anteriores ao pedido ou, no caso de revisão do valor da bolsa, os rendimentos do ano de 2021.Foi também possibilitada a renovação automática para os estudantes bolseiros no ano anterior que continuavam a cumprir os critérios de aproveitamento e não tiveram um aumento dos rendimentos superior a 10%, tendo havido alterações também na contabilização dos créditos (ECTS).A este nível, passaram a ser contabilizados os ECTS que o estudante pôde efetivamente frequentar e ser avaliado, e as condições de aproveitamento eram revistas no caso de uma quebra significativa face aos anos anteriores em consequência do contexto de pandemia da covid-19.O processo de candidatura a bolsas de estudo do ensino superior decorre até ao dia 31 de maio de cada ano letivo, através da plataforma da DGES.