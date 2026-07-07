Nova revista literária bilingue nasce em Lisboa dedicada à poesia e à tradução

Com periodicidade trimestral, a revista será publicada em português e em inglês.

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Uma nova revista literária bilingue, dedicada à publicação de poesia, prosa, ensaio, tradução, crítica literária, arte visual e entrevistas, é lançada na quarta-feira, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, para promover o diálogo entre autores portugueses e internacionais.



A revista será lançada esta quarta-feira na Casa Fernando Pessoa José Frade/Divulgação Lisboa Cultura

A Revista Literária de Lisboa (The Lisbon Literary Review), publicada em português e inglês, terá periodicidade trimestral, em formato físico e digital, e foi cofundada por Daniela Pereira, professora de português, e Glenn Barnes, poeta norte-americano.

Este projeto bilingue está associado à Futura Foundation, uma fundação portuguesa criada em 2025 por Glenn Barnes, pela ex-ministra da Cultura Graça Fonseca e pela médica norte-americana Ruth Shaber.

Em declarações à Lusa, Daniela Pereira explicou que a revista pretende funcionar como um espaço de encontro entre as duas línguas, mas sem duplicar todos os conteúdos em português e inglês.

"Temos a parte da tradução, sim, apresentamos em português e apresentamos em inglês. Nas outras partes, temos autores que escrevem para nós em inglês, temos autores que escrevem para nós em português", acrescentou.

Segundo a cofundadora, embora a revista publique também prosa, ensaio, crítica literária, entrevista, fotografia e desenho, "a maior parte da revista é poesia", género ao qual o projeto pretende dar "uma ênfase especial".

"Se calhar, o fator mais diferenciador seja realmente o facto de que todos os autores são compensados monetariamente", disse, adiantando que os autores recebem, regra geral, 100 euros por um conjunto de poemas.

A seleção dos textos resulta tanto de candidaturas espontâneas como de convites feitos pela equipa editorial.

"Qualquer pessoa pode submeter no 'site', nós também vamos vendo outras pessoas que nós gostávamos muito de ter e aí também somos nós que convidamos", explicou, exemplificando com os eventos literários que frequentam, como as "Poetry Slam", para descobrir novos autores.

A revista está aberta à participação de escritores e tradutores, publicados ou estreantes, e a quantidade e qualidade das propostas recebidas têm superado as expectativas, revelou Daniela Pereira.

"Por acaso temos tido muita sorte, tem-nos chegado muita coisa boa. Nós nem estávamos à espera de ter tanto", disse, admitindo que uma das preocupações iniciais era a possibilidade de receber poucas propostas em português.

"Estamos em Portugal. Eu queria muito dar valor aos poetas portugueses e autores portugueses e artistas portugueses. E estamos a conseguir fazer isso. Estamos surpreendidos e muito felizes", afirmou.

Além de autores portugueses, a revista recebeu também submissões de escritores de outros países, incluindo textos em inglês e em português do Brasil.

A divulgação inicial do projeto passou pela colocação de cartazes em Lisboa, mas acabou por ganhar maior dimensão através das redes sociais e de plataformas digitais, contou a responsável, afirmando que a adesão levou a que o número inaugural ultrapassasse largamente o que tinham previsto.

"Inicialmente até pensámos que seria bom se tivéssemos umas 30 ou 40 páginas, porque sabemos o que é criar uma revista literária em Portugal. Estamos muito surpreendidos porque este primeiro número, por exemplo, tem 120 páginas", revelou.

Segundo Daniela Pereira, a revista vai ter publicação trimestral, saindo sempre no inicio de cada estação.

Esta primeira edição ficou editorialmente fechada em abril e todas as submissões recebidas desde então transitaram para a edição de outono, acrescentou.

A edição inaugural inclui uma participação especial da cantautora Luísa Sobral e do poeta José Manuel Barroso, além de fotografia e desenho.

Sobre a origem do projeto, Daniela Pereira contou que a ideia nasceu há cerca de dois anos, quando começou a traduzir poemas de Glenn Barnes, poeta norte-americano que divide atualmente o seu tempo entre Portugal e os Estados Unidos.

"Comecei a traduzir os poemas dele. Traduzíamos os dois. Nem sequer era para publicar", recordou.

Mas depois ao procurar uma revista literária na qual pudesse publicar essas traduções, concluiu que o espaço editorial existente não correspondia ao que procuravam.

"Então, ele disse-me assim: 'vamos fazer uma nossa'. E passados dois anos estamos aqui", contando, especificando que "o trabalho mais afincado" começou em janeiro deste ano.

O lançamento da Revista Literária de Lisboa - The Lisbon Literary Review realiza-se na quarta-feira, às 18:00, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, numa sessão com os cofundadores Glenn Barnes e Daniela Pereira, moderada pela jornalista Maria João Rocha Silva.

A cerimónia, de entrada gratuita mediante inscrição prévia, conta com as participações de Luísa Sobral e de José Manuel Barroso.