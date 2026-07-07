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Onze meios aéreos combatem incêndio em mato no Sabugal, distrito da Guarda

Lusa 18:11
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Estão 258 bombeiros e 75 veículos a combater o fogo, desde as 15:21.

Um incêndio que teve início às 15:21 desta terça-feira na freguesia de Bendada, concelho de Sabugal, distrito da Guarda, está a ser combatido às 17:40 por onze meios aéreos, de acordo com Proteção Civil. Combatem também este incêndio, em mato, 258 bombeiros e 75 veículos.

Incêndio no Sabugal decorre numa zona de mato
Incêndio no Sabugal decorre numa zona de mato Nuno Alfarrobinha

O comandante dos bombeiros do Sabugal, António Morais, disse à agência Lusa que há algumas habitações nas proximidades do fogo, nomeadamente quintas.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda disse também à Lusa que o incêndio continua ativo, mas o combate "está a evoluir favoravelmente".

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