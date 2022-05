Moscovo rejeita acusações de estar a bloquear cereais ucranianos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Presidência russa (Kremlin) rejeitou hoje as acusações ocidentais de que Moscovo tem bloqueado, desde o início da ofensiva na Ucrânia, as exportações de cereais ucranianos, desencadeando assim uma crise alimentar global.







Reuters

Tópicos Moscovo Rússia Ucrânia cereais alimentos rotas bloqueio

"Rejeitamos categoricamente essas acusações e acusamos os países ocidentais de terem tomado uma série de medidas ilegais que levaram a esse bloqueio", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.Os países ocidentais "devem anular essas decisões ilegais que estão a obstruir o transporte marítimo e impedem a exportação de cereais", acrescentou Peskov, numa referência às sanções impostas pelo Ocidente a Moscovo.A Ucrânia, grande exportadora de cereais, principalmente de milho e de trigo, tem tido a sua produção bloqueada e impossibilitada de ser exportada devido aos combates registados no seu território.Por sua vez, a Rússia, outra potência cerealífera, não pode vender a sua produção e os seus fertilizantes por causa das sanções ocidentais que afetam os setores financeiro e logístico.Na quarta-feira, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Andrei Roudenko, também defendeu que a resolução da crise exige o levantamento das sanções contra Moscovo e a "desminagem por Kiev" dos portos do Mar Negro.Segundo o vice-ministro, a Rússia está pronta para criar "corredores humanitários" para que os navios possam exportar os cereais.A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas de suas casas -- mais de oito milhões de deslocados internos e mais de 6,6 milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).Também as Nações Unidas disseram que cerca de 15 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.