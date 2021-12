Morreu a escritora norte-americana Joan Didion aos 87 anos

A escritora norte-americana Joan Didion, autora de O ano do pensamento mágico, morreu hoje aos 87 anos, revelou a editora Penguin Random House.







Segundo a editora, Joan Didion, "uma das autoras mais incisivas do país", morreu de complicações decorrentes da doença de Parkinson.Romancista, jornalista, ensaísta, Joan Didion foi uma das mais distintivas vozes da literatura norte-americana, conhecida pelos ensaios e reportagens sobre a cultura e política dos Estados Unidos, em particular a partir dos anos 1960, relembra o jornal The New York Times.