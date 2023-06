Metro de Lisboa disponibiliza pagamentos contactless em todas as estações

Os utilizadores ocasionais do Metropolitano de Lisboa podem, a partir de hoje, pagar o bilhete através do sistema 'contactless' nos canais de validação de todas as estações, anunciou a empresa.





"Agora é possível viajar na rede do Metro de Lisboa e pagar o bilhete aproximando simplesmente o seu cartão de débito ou crédito 'contactless' ou dispositivo de pagamento, smartphone ou smartwatch nos validadores com o símbolo 'contactless' (disponíveis em toda a extensão do Metro de Lisboa)", indicou o Metropolitano de Lisboa num comunicado.De acordo com a empresa, não é "necessário o típico carregamento prévio com um bilhete de transporte".Os equipamentos instalados, pela Indra, nos canais de acesso fazem a leitura do cartão e debitam automaticamente o valor da viagem na conta do utilizador", indica a empresa, acrescentando ter instalado 1.504 leitores 'contactless' em 752 canais de validação.Nesta nova modalidade de pagamento, as viagens têm o custo normal de 1,65 euros, referiu."Trata-se de uma modalidade de pagamentos de títulos que não envolve transações em numerário, nem perda de tempo para adquirir o bilhete ou carregar o cartão Viva Viagem", destacou o presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, Vitor Domingues dos Santos, citado na nota.A nova funcionalidade resulta de uma parceria com a Visa e conta com a tecnologia da Indra, Cybersource, Littlepay e Unicre.Por ocasião deste lançamento, o Metro de Lisboa reforçou a campanha "Passe o cartão, não a carteira", que apela aos clientes frequentes para validarem a sua viagem apenas com um cartão, evitando pagamentos duplicados."Os clientes devem validar corretamente os seus títulos de transporte, cartões bancários e dispositivos 'contactless', separadamente", indica o ML.