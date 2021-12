Marcelo Rebelo de Sousa anuncia condecoração de Merkel e saúda Scholz

Um dia depois de Angela Merkel ter deixado a chefia do Governo da Alemanha, ao fim de 16 anos, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que decidiu atribuir-lhe o mais alto grau da Ordem do Infante D. Henrique.

REUTERS/Fabrizio Bensch

Um dia depois de Angela Merkel ter deixado a chefia do Governo da Alemanha, ao fim de 16 anos, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que decidiu atribuir-lhe o mais alto grau da Ordem do Infante D. Henrique "pela sua extraordinária contribuição para a União Europeia, desbravando novos caminhos de construção de solidariedade, bem-estar e diálogo entre os Estados-membros, para o bem dos povos da Europa e para além, num quadro de multilateralismo ativo".Na mesma nota, publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado português "aproveita ainda para saudar o novo chanceler Olaf Scholz e o novo Governo alemão, desejando a continuação das excelentes relações com Portugal".O social-democrata Olaf Scholz, eleito chanceler da Alemanha na quarta-feira pelo parlamento federal alemão, irá governar em coligação com os Verdes e os liberais do FDP.