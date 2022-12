Mais gripe, menos covid-19 e a mortalidade volta a estar acima do esperado

A atividade epidémica da gripe aumentou e os casos de infeção por SARS-CoV-2 diminuíram entre 12 e 18 de dezembro, em que a mortalidade geral voltou a estar acima do esperado, segundo o Relatório de Resposta Sazonal em Saúde.





O documento da Direção Geral da Saúde (DGS) indica que neste período se observou uma ligeira subida da temperatura do ar, acima do esperado para esta época do ano.A atividade epidémica da gripe apresentou uma tendência crescente, com "um predomínio do subtipo A(H3)(92,1%), associado a maior gravidade nas populações mais vulneráveis". Foi também identificado o subtipo A(H1) pdm09 (7,5%).Por seu lado, a notificação de casos de infeção por SARS-CoV-2 apresentou uma tendência decrescente.Neste período, aumentou em 24,7% as consultas nos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS), face à semana anterior, e registou-se uma ligeira diminuição da proporção de consultas por síndrome gripal (- 0.16 pontos percentuais).A procura do SNS24 (atendimentos) estabilizou e a procura do INEM (chamadas) aumentou face à semana anterior.O relatório dá conta de uma cobertura vacinal contra a covid-19 e contra a gripe elevada.A cobertura vacinal contra a gripe (73%) encontra-se próxima da recomendada pelo ECDC e a OMS (75%) para os grupos etários com 65 ou mais anos.