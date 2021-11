Judoca Telma Monteiro conquista medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi

A judoca portuguesa Telma Monteiro conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, ao vencer na final de -57 kg a francesa Priscila Gneto, por 'waza-ari', a 55 segundos do final do combate.





A medalha de ouro de Telma Monteiro junta-se ao bronze alcançado um pouco antes por Catarina Costa, mas na categoria de -48 kg.Telma Monteiro, que efetuava a sua primeira grande prova após os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, competição em que foi eliminada na segunda ronda, tinha afirmado que queria terminar o ano com uma medalha, e em Abu Dhabi chegou ao ouro após três combates.A judoca do Benfica, que se prepara, aos 35 anos, para novo ciclo olímpico, com vista aos Jogos de Paris2024, não defraudou as expectativas e tentou, quase sempre, ter a iniciativa no 'tatami'.No percurso até ao ouro, e depois de ficar isenta na primeira ronda, Telma Monteiro venceu nos quartos de final a francesa Faiza Mokdar (48.ª) por 'waza-ari', e nas meias-finais a britânica Acelya Toprak (63.º), por 'ippon', antes de encontrar Gneto.No combate final, frente a uma adversária com quem nunca se tinha cruzado, apesar dos 30 anos da francesa, Telma Monteiro teve uma 'luta' equilibrada, pelo menos até ao último minuto e a um erro 'primário' de Priscila Gneto.Depois de uma tentativa de projeção da portuguesa, sem que fosse concretizada, a judoca francesa virou as costas e Telma conseguiu agarrar a sua oponente e virá-la, o suficiente para pontuar e gerir - ainda recebeu dois castigos - até ao final.Portugal sai de Abu Dhabi com duas medalhas, com a conquista de Telma Monteiro a fechar o primeiro dia de competição, já depois de Catarina Costa ter conquistado também hoje a medalha de bronze na categoria de -48 kg.A judoca de Coimbra, 12.ª do 'ranking', esteve igualmente isenta na primeira ronda, e depois de perder no seu combate de estreia, já nos quartos de final, frente à russa Irina Dolgova (17.ª), por 'waza-ari', venceu os dois combates na repescagem.Catarina Costa chegou ao bronze após derrotar a belga Ellen Salens (53.ª) e a também russa Sabina Giliziava (20.ª), num combate que se arrastou até ao 'golden score', com a portuguesa a pontuar para 'waza-ari' aos 2.57 minutos (6.57 no total).Mais cedo, Joana Diogo, a terceira e última judoca lusa inscrita em Abu Dhabi, perdeu na estreia em -52 kg.