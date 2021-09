Judoca Jorge Fonseca ascende à liderança do ranking mundial em -100 kg

O judoca português Jorge Fonseca ascendeu esta segunda-feira à liderança do ranking mundial da categoria de -100 kg, numa atualização da federação internacional que contém ainda três portuguesas no sétimo lugar em outras classes de peso.





Jorge Fonseca, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e que, em junho, se sagrou bicampeão mundial, comanda a classificação, depois de destronar Varlam Liparteliani, totalizando agora 5.012 pontos, mais 50 do que o rival georgiano.Catarina Costa (-48 kg), a atual campeã europeia Telma Monteiro (-57 kg) e Rochelle Nunes (+78 kg) são as judocas lusas que integram o 'top-10' mundial, todas no sétimo posto.Dentro do 'top-30', Anri Egutidze (-81 kg) é 17.º classificado, Joana Ramos (-52 kg) 19.ª, Barbara Timo (-70 kg) 21.ª, Patrícia Sampaio (-78 kg) 25.ª, Maria Siderot (-48 kg) 28.ª e Rodrigo Lopes (-60 kg) 29.º.