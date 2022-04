"A jovem foi retirada e assistida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica", disse fonte dos bombeiros, acrescentando que o óbito foi declarado no local.

Jovem morre na sequência de uma queda no rio Tejo, em Lisboa

Uma jovem de 22 anos caiu cerca das 08h00 de hoje no rio Tejo, no Cais da Matinha, em Lisboa, acabando por morrer, disse à agência Lusa uma fonte da Polícia Marítima.





Segundo a mesma fonte, a jovem terá caído nas águas do rio às 07h50, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa e por elementos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) apoiados por uma lancha.Contactado pela agência Lusa, uma fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa adiantou que na operação de resgate estiverem três viaturas e 14 operacionais."A jovem foi retirada e assistida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica", disse a mesma fonte, acrescentando que o óbito foi declarado no local.