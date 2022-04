Jerónimo de Sousa responde a Marcelo e diz ter "muito orgulho" em ser português

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O secretário-geral do PCP manifestou este sábado ter "muito orgulho" em ser português e "solidariedade" para com os que sofrem com a guerra na Ucrânia, insistindo na "posição coerente e honrada" do partido em defesa da paz.







NUNO VEIGA/LUSA

Em declarações aos jornalistas em Beja, durante uma visita à feira Ovibeja, Jerónimo de Sousa reagia às declarações do Presidente da República , Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje, quando questionado acerca da posição do PCP sobre a guerra, afirmou: "'Somos todos ucranianos'. Se quiser eu posso corrigir, somos quase todos ucranianos, há alguns que não são"."O Presidente da República usou uma expressão, lá saberá o significado e toda a sua dimensão. Aquilo que eu quero dizer é que eu tenho muito orgulho em ser português", afirmou o líder dos comunistas.E "ser português, ser patriota, implica naturalmente a solidariedade com aqueles que sofrem, designadamente aqueles que são vítimas da guerra, os civis", continuou, frisando que o PCP "condenamos" o "ataque àqueles que, no quadro civil, poderiam naturalmente manter a sua vida com normalidade".