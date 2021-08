Já foram disponibilizados 1,2 milhões de vouchers para trocar por manuais escolares

A distribuição dos vales para a aquisição de novos manuais escolares foi antecipada, tendo si já disponibilizados 1,2 milhões destes, informou hoje o Ministério da Educação.







Pedro Pires Vieira / Correio da Manhã

Estava previsto que os 'vouchers' que as famílias vão poder trocar por novos manuais só começassem a ser distribuídos a partir de 16 de agosto, para os alunos dos anos de continuidade, mas esse trabalho foi antecipado.Segundo o Ministério da Educação, estes vales vão sendo disponibilizados gradualmente, à medida que as turmas são constituídas e que essa informação é disponibilizada pelas escolas, e até ao momento o número ascende aos 1,2 milhões."Por essa razão, os encarregados de educação devem estar atentos à plataforma, visitando-a ao longo do tempo, sendo também avisados da disponibilização dos 'vouchers' através de correio eletrónico", refere a tutela em comunicado.Para aceder a estes vales, os encarregados de educação devem registar-se na plataforma MEGA ou descarregar a 'app' "Edu Rede Escolar", onde os 'vouchers' ficam disponíveis a partir do momento em que as escolas exportarem todos os dados necessários na plataforma.A partir destes dispositivos, passam a ter acesso aos dados escolares dos seus educandos e aos respetivos 'vouchers' para os manuais escolares, bem como à lista das livrarias aderentes, onde poderá ser feito o levantamento.Na próxima semana começam a ser distribuídos os 'vouchers' para os alunos dos anos de início de ciclo, ou seja, 1.º, 5.º, 7.º e 10.º ano.