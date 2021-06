Itália 'dizima' Turquia na abertura e mostra credenciais

A Itália entrou esta sexta-feira de forma muito convincente no 16.º Europeu de futebol, ao subjugar e vencer a Turquia por 3-0, num resultado que poderia ter sido mais amplo, no jogo de abertura do Euro2020, em Roma.





No Estádio Olímpico da capital transalpina, o conjunto de Roberto Mancini, que não deve ser confundido com aquelas equipas italianas que apostavam num futebol defensivo, dominou de início a fim, embora só tenha faturado na segunda parte.Um autogolo de Merih Demiral, que teve uma passagem episódica pelo Sporting, inaugurou o marcador, aos 53 minutos, com Ciro Immobile, aos 66, e Lorenzo Insigne, aos 69, a aumentarem a vantagem, perante uma Turquia que nunca esteve perto de marcar.A 'squadra azzurra' somou o seu nono triunfo consecutivo, todos sem sofrer golos, e o 28.º embate sem perder (23 vitórias e cinco empates), curiosamente desde o 0-1 com Portugal, em 10 de setembro de 2018, num jogo da Liga das Nações resolvido por André Silva.Perante uma Turquia fechada atrás e preocupada quase exclusivamente em não dar espaço no último terço do campo, a Itália entrou a dominar, instalando-se, como bola, no meio-campo contrário.Os italianos foram tentando 'furar', com a primeira grande ameaça a aparecer aos 22 minutos, quando Insigne se conseguiu isolar sobre a esquerda, para rematar ao lado, depois de umas primeiras tentativas de Immobile (três e 21).Até ao intervalo, o avançado da Lazio, de cabeça, aos 33 minutos, efetuou o remate mais perigoso, mas também Barella (29), Insigne (37) e Berardi (39) tentaram, enquanto Yilmaz teve a iniciativa mais perigosa da Turquia, mas nem rematou.Na segunda parte, a Turquia veio com Ünder em vez de Yazizi e a Itália com Di Lorenzo no lugar de Florenzi e, aos 53 minutos, a Itália marcou, com Berardi a ganhar espaço na direita e a centrar para o desvio infeliz de Demiral.O golo 'acabou' com o jogo, na medida em que a Itália ainda cresceu mais e a Turquia resignou-se, incapaz de reagir, de colocar em algum sobressalto o 'onze' de Roberto Mancini.Desta forma, foi com toda a naturalidade que chegaram mais dois tentos para os 'anfitriões', o primeiro por intermédio de Immobile, que marcou aos 66 minutos, na recarga a defesa para a frente de Çakir, em resposta a um primeiro remate de Di Lorenzo.Aos 79 minutos, foi a vez de Lorenzo Insigne marcar o melhor golo da noite, com um remate cruzado na área, sobre a esquerda, a colocar a bola junto ao poste esquerdo, depois de uma primorosa assistência de Immobile.Na parte final, a Itália desacelerou e a Turquia ainda tentou, nos descontos, chegar ao golo de honra, por Yilmaz, mas o veterano Chiellini nem o deixou incomodar Donnarumma.Jogo no Estádio Olímpico de Roma.Turquia - Itália, 0-3.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:0-1, Merih Demiral, 53 minutos (própria baliza).0-2, Ciro Immobile, 66.0-3, Lorenzo Insigne, 79.Equipas:- Turquia: Çakir, Celik, Demiral, Söyüncü, Meras, Yokuslu (Kahveci, 65), Karaman (Dervisoglu, 76), Tufan (Ayhan, 64), Yazici (Ünder, 46), Çalhanoglu e Yilmaz.Selecionador: Senol Günes.- Itália: Donnarumma, Florenzi (Di Lorenzo, 46), Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Barella, Locatelli (Cristante, 74), Berardi (Bernardeschi, 85), Insigne (Chiesa, 81) e Immobile (Belotti, 81).Selecionador: Roberto Mancini.Árbitro: Danny Makkelie (Países Baixos).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Söyüncü (88) e Dervisoglu (90).Assistência: 15.948 espetadores.