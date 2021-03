Incêndios: Mais de 120 operacionais combatem o fogo em Seia

As mais lidas

Mais de 120 operacionais combatiam às 08h30 o incêndio, que deflagrou na quarta-feira à noite, no concelho de Seia, no distrito da Guarda, numa zona de difícil acesso, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).







Às 08h40 estavam a combater o incêndio 126 operacionais, com o apoio de 40 veículos. Lusa

"O incêndio mantém-se ativo, estando a ser combatido numa zona de difícil acesso, uma zona de escarpas. Não há povoações em risco", disse a fonte do CDOS da Guarda.O fogo deflagrou às 23h27 de quarta-feira na localidade de Cabeças, na freguesia de Vide e Cabeça, numa área de mato.Às 08h40 estavam a combater o incêndio 126 operacionais, com o apoio de 40 veículos.