Incêndios de Pedrógão: Ministério Público pede prisão efetiva para ex-presidente e antigo vereador

Atenta a quantidade de crimes, a gravidade, as molduras abstratas, a reiteração, achamos que devem ser condenados a penas de prisão efetiva", afirmou a procuradora da República Catarina Lopes nas alegações finais no julgamento do Tribunal Judicial de Leiria que decorre na Exposalão, Batalha.

O Ministério Público pediu esta quinta-feira a condenação a prisão efetiva do ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande e de um antigo vereador, Valdemar Alves e Bruno Gomes, respetivamente, no julgamento sobre a reconstrução das casas após os incêndios de 2017.







A magistrada do Ministério Público (MP) admitiu que, caso o tribunal entenda que se trata "apenas de uma resolução criminosa" e opte pela suspensão da pena, "essa suspensão não pode ser só daquelas com pouca eficácia", mas tem de incluir a reposição de montantes monetários.