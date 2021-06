Incêndio consome mais de 150 estabelecimentos comerciais no centro de Moçambique

O incêndio ocorreu na noite de quarta-feira, por volta das 21h00 (menos uma hora em Lisboa), no mercado 1º de maio, no centro da cidade de Tete, tendo sido necessárias cerca de cinco horas para controlar o fogo, que devorou 152 barracas, segundo Lemos Eugénio, comandante do Sensap naquela província.

Club of Mozambique/Twitter

Tópicos Moçambique Tete incêndios

O incêndio ocorreu na noite de quarta-feira, por volta das 21h00 (menos uma hora em Lisboa), no mercado 1º de maio, no centro da cidade de Tete, tendo sido necessárias cerca de cinco horas para controlar o fogo, que devorou 152 barracas, segundo Lemos Eugénio, comandante do Sensap naquela província."Encontramos o incêndio numa fase desenvolvida, tanto que tivemos reforço de bombeiros de algumas empresas. A comunicação ao Sensap foi tardia", referiu o comandante.Jaime Lemos alertou para consequências piores uma vez que o mercado se situa no meio de uma zona residencial, ainda que não tenha causado vítimas.Sem avançar as causas do incêndio, o comandante do Sensap em Tete disse que o fogo terá se propagado rapidamente devido, entre outras razões, ao material de construção de alguns estabelecimentos."As barracas são feitas, na sua maioria, de madeira e chapas de zinco. Algumas tinham tecidos, sapatos e outros artigos de plástico, ou seja, de inflamação rápida", frisou Lemos Eugénio.Segundo o responsável, decorrem investigações, em conjunto com o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), para saber da real causa do incêndio.