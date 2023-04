Hospital Fernando Fonseca constrói nova ala de internamento de psiquiatria

O Hospital Fernando Fonseca iniciou a construção de uma nova ala de internamento do Serviço de Psiquiatria, orçada em mais de 3,5 milhões de euros, que permitirá dar resposta na área da saúde mental à população do concelho de Sintra.







Hospital Amadora-Sintra

O anúncio foi feito hoje pelo hospital, que serve os concelhos de Amadora e Sintra, adiantando em comunicado que a obra, cujo prazo de conclusão está previsto para o final do ano, aumentará a capacidade de internamento das atuais 30 camas para 53 camas."Este aumento da capacidade é particularmente importante, porque a instituição não é o hospital de referência para a especialidade de Psiquiatria e Pedopsiquiatria para a totalidade da população do concelho de Sintra", salienta o Hospital Doutor Fernando Fonseca (HFF).Atualmente, o Departamento de Saúde Mental do HFF abarca a população do concelho da Amadora e as freguesias de Queluz, Belas, Massamá, Monte Abraão e Casal de Cambra, do concelho de Sintra, que corresponde a cerca de 272.049 habitantes.A assistência à população das restantes freguesias do concelho de Sintra (cerca de 263.878 habitantes) é da responsabilidade do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, no caso da psiquiatria de adultos, e da responsabilidade do Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia no caso da Psiquiatria da Infância e da Adolescência, precisa o HFF à agência Lusa.Segundo o HFF, "o reforço da infraestrutura será necessariamente acompanhado por um reforço dos recursos humanos", anunciando que está prevista a contratação de 11 médicos psiquiatras, 25 enfermeiros, 10 assistentes operacionais, quatro assistentes técnicos, dois terapeutas ocupacionais, três técnicas de serviço social e dois psicomotricistas.Realça ainda que o trabalho que desenvolve na área da Saúde Mental se diferencia também no âmbito da saúde de proximidade, pretendendo assim constituir duas equipas comunitárias de intervenção de adultos, para as quais também está prevista a alocação dos recursos humanos necessários."Depois de este hospital ter respondido de forma exemplar a uma pandemia, vemos o investimento em Saúde Mental no SNS como uma verdadeira oportunidade. Promover a saúde mental é promover a saúde em geral", afirma a presidente do Conselho de Administração do HFF, Joana Chêdas, citada no comunicado.Joana Chêdas sublinha que "a pandemia pôs no radar o tema da saúde mental: Nunca como hoje se falou tanto de saúde mental, em todas as idades e estratos sociais. O SNS tem novas metas e no HFF este investimento e reforço de meios vai permitir-nos chegar muito mais longe e continuar a fazer a diferença no futuro de muitas gerações".O Hospital Fernando Fonseca refere que a obra é parcialmente comparticipada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), acrescentando um investimento adicional de 500 mil euros em equipamentos médicos, hoteleiros e informáticos, financiado também por este programa."Com esta obra e com os recursos humanos necessários, todos os cuidados passam a estar assegurados para os concelhos da Amadora e de Sintra numa lógica de proximidade. Assim, o HFF, que é o hospital de referência da população dos referidos concelhos, reforça a sua capacidade assistencial à comunidade", sublinha no comunicado.