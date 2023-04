Ucrânia: sobe para 25 número de mortos em ataques russos com mísseis

Um novo balanço das autoridades ucranianas sobe para 25 o número de mortos em ataques russos hoje em cidades ucranianas, enquanto Kiev anuncia estar a chegar ao fim a fase preparatória da sua ofensiva de primavera.







O balanço atualiza a informação, divulgada esta tarde, de que pelo menos 21 pessoas tinham morrido hoje no ataque russo com mais de 20 mísseis de cruzeiro que atingiram um edifício residencial no centro da Ucrânia, segundo um novo balanço das autoridades ucranianas."Os preparativos estão a chegar ao fim", disse o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, sobre o ataque que o país quer lançar para reconquistar os territórios ocupados no leste e no sul pela Rússia."O equipamento foi prometido, preparado e parcialmente entregue. Em sentido amplo, estamos prontos", disse em conferência de imprensa, concluindo: "Quando Deus quiser, [quando houver] o tempo e a decisão dos comandantes, nós o faremos".Horas antes, ataques com mísseis russos, os primeiros em grande escala desde o início de março, atingiram prédios de apartamentos, causando a morte de pelo menos 23 pessoas em Uman, cidade a cerca de 215 quilómetros a sul de Kiev, e de outras duas em Dnipro, segundo o último relatório publicado.A ofensiva militar russa lançada a 24 de fevereiro de 2022 na Ucrânia foi justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia.A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que hoje entrou no seu 429.º dia, 8.574 civis mortos e 14.441 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.