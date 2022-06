Hospital de Setúbal encerra urgências de ginecologia e obstetrícia

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo refere que as urgências encerraram este sábado, devido a doença súbita de um dos profissionais, e manter-se-ão encerradas até às 09 horas de domingo.

No seu relatório diário, a ARSLVT refere que as urgências de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal encerraram às 09:00 deste sábado devido a doença súbita de um dos profissionais e manter-se-ão encerradas até às 09:00 da manhã de domingo.As grávidas devem dirigir-se e serão encaminhadas para outras unidades da rede, nomeadamente para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) e para o Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, assim como para as maternidades da cidade de Lisboa, acrescentou.Ainda segundo a ARSLVT, os restantes serviços de ginecologia e obstetrícia da região estão a funcionar dentro da normalidade.No entanto, a entidade continua a alertar que "poderão existir limitações em algumas unidades hospitalares" em determinados períodos do dia, pelo que alguns hospitais poderão ativar o desvio de utentes transportados de ambulância (CODU/INEM) para outras unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).Os hospitais que, por períodos transitórios, acionem o desvio de ambulâncias para outras unidades "mantêm a urgência externa a funcionar, dando resposta a quem lá se dirigir pelos seus meios", sublinhou.