Homem morre depois de ter sido agredido no Parque das Nações

Um homem de 34 anos morreu na madrugada deste domingo, depois de ter sido agredido por outro à saída de um bar/discoteca do Parque das Nações, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte oficial da PSP.





De acordo com a mesma fonte, o suspeito, também com 34 anos, foi detido ainda no local.A situação ocorreu cerca das 05:30 de domingo, quando os dois homens, ambos de nacionalidade estrangeira, se envolveram num episódio de agressões.Segundo a PSP, a vítima mortal terá caído e, alegadamente, o suspeito continuou a agredi-lo, "com pontapés na cabeça".Após a chegada das autoridades e dos meios de socorro, a vítima ainda foi assistida no local e transferida para o Hospital de S. José, mas acabou por morrer.O suspeito foi detido pela PSP e o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária."Como se trata de uma situação que configura homicídio, os factos foram comunicados à PJ", acrescentou a fonte.O suspeito deverá ser presente a tribunal na segunda-feira.